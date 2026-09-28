Франция Зинедина Зидана без Мбаппе обыграла Бельгию в Брюсселе

В Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» завершился центральный матч второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная Франции в гостях переиграла Бельгию со счетом 1:0 и уверенно продолжила свое выступление в Лиге A под руководством Зинедина Зидана.

Единственный и победный гол встречи стал настоящим украшением вечера: на 88-й минуте вингер Майкл Олисе совершил эффектный сольный проход со своей половины поля, обыграл нескольких соперников на дриблинге и хладнокровно поразил ворота хозяев. Этот эпизод стал решающим в матче, где французы играли без своего лидера Килиана Мбаппе, пропустившего встречу из-за травмы.

Для Зинедина Зидана эта виктория стала второй подряд на посту главного тренера французской сборной. В первом туре его команда на выезде оказалась сильнее Турции со счетом 1:0, а бельгийцы, напротив, в стартовом матче победили Италию (2:0) и подходили к очной встрече в статусе одного из фаворитов группы. Победа в Брюсселе позволила Франции набрать шесть очков из шести возможных и укрепить лидерские позиции в квартете.

Следующие матчи группы 1 Лиги наций запланированы на пятницу, 2 октября. Французы примут на своем поле сборную Италии, а бельгийцы дома сыграют с Турцией.