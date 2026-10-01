Французская лыжница Жюльетт Вильманн погибла под лавиной в Аргентине

Французская лыжница Жюльетт Вильманн погибла при сходе лавины на горе Серро-Крестон в аргентинской Патагонии. Спортсменке было 29 лет, сообщает Le Dauphine.

Вильманн и её спутник попали под лавину во вторник около 12:30 по местному времени. Они находились в труднодоступной местности южнее озера Дель-Десьерто. Предположительно, под лыжниками сошла снежная плита. Поток снега отбросил их примерно на 400 метров.

Гид, который находился поблизости, вызвал спасателей. Очевидцы извлекли обоих французов из-под снега и оказали первую помощь. Прибывшие спасатели констатировали смерть Вильманн. Её спутника доставили в больницу с травмами. По сведениям местных СМИ, это супруг спортсменки. Обстоятельства случившегося выясняют.

Вильманн участвовала в международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour с 2019 по 2022 год. В сезоне 2021 года она заняла четвёртое место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что 30-летняя норвежская бегунья Ида Амели Эйд Робсам погибла во время тренировки на горном хребте Ромсдальсегген. 19 сентября она сорвалась с высоты нескольких десятков метров недалеко от вершины. Её спутник сообщил о происшествии полиции, а спасатели эвакуировали спортсменку вертолётом, но спасти её не удалось. На чемпионате мира по горному и трейловому бегу 2025 года Робсам заняла четвёртое место в дисциплине Short Trail. За четыре дня до трагедии ей исполнилось 30 лет.