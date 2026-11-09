Во Франции готовится новая волна массовых забастовок и демонстраций, несмотря на обещание правительства повысить минимальную зарплату. Всеобщая конфедерация труда (CGT) призвала граждан выйти на протесты 17 ноября, поскольку сочла предложенные властями меры недостаточными, сообщает Public Sénat.

Поводом для недовольства стало решение правительства увеличить минимальную зарплату на 1,6% уже с 1 декабря. После индексации французы, получающие МРОТ, будут зарабатывать около 1502 евро в месяц после вычета налогов и взносов. Однако профсоюзы уверены, что реальная прибавка окажется значительно скромнее обещанной.

Генеральный секретарь CGT Софи Бине назвала предложения властей крохами. Она напомнила, что минимальная зарплата в любом случае должна была автоматически вырасти с января 2027 года примерно на 18 евро. Таким образом, дополнительная прибавка по инициативе правительства составит лишь около пяти евро.

«Пять евро — это килограмм помидоров», — возмутилась Бине, комментируя итоги переговоров с правительством.

Профсоюзный лидер призвала работников, пенсионеров и молодёжь присоединиться к новой акции 17 ноября. В этот день сотрудники государственного сектора также намерены провести забастовки с требованием повысить зарплаты. По словам Бине, протестное движение не прекратится, пока власти не предложат решения, отвечающие требованиям граждан.

Недовольство решениями правительства выразила и глава другого крупного профсоюзного объединения — CFDT — Марилиз Леон. Она признала досрочную индексацию положительным шагом, но подчеркнула, что повышение на 1,6% не соответствует ожиданиям работников.

Правительство премьер-министра Себастьена Лекорню, в свою очередь, рассчитывает смягчить социальную напряжённость. Помимо повышения минимальной зарплаты, власти предложили меры поддержки покупательной способности, в том числе сохранение увеличенного лимита топливных выплат. Однако профсоюзы продолжают требовать более существенного роста доходов и пересмотра социальной политики.