Макрона готовятся прятать от протестующих: СМИ раскрыли план эвакуации президента Франции
Макрону подготовили тайное убежище на случай штурма Елисейского дворца
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Если беспорядки в Париже дойдут до попытки захвата Елисейского дворца, президента Франции Эммануэля Макрона могут вывезти в укрытие за пределами столицы. О таком сценарии пишут журналисты Пьер Гастино, Антуан Изамбар и Франк Рено в книге «Новая армия теней».
По версии авторов, подготовка убежища началась после выступлений «жёлтых жилетов» в 2018 году. Одним из эпизодов, на которые они ссылаются, стала поездка Макрона в Ле-Пюи-ан-Веле, где он столкнулся с разгневанными демонстрантами.
В преддверии президентских выборов 2027 года французские службы, по данным журналистов, рассматривают сценарии массовых беспорядков, диверсий и кибератак. На случай вооружённого мятежа изучалась возможность привлечь военных на помощь полиции и жандармерии.
Среди сценариев, описанных в книге, — уличные столкновения в случае победы Марин Ле Пен и сопротивление внутри полиции в случае избрания Жан-Люка Меланшона. Авторы также сообщают, что французская внешняя разведка моделировала попытку иностранного вмешательства в голосование.
На France Inter Гастино и Изамбар рассказали, что разведка получала предупреждения о росте недовольства ещё весной. Однако, по их оценке, перед демонстрациями 17 октября власти недооценили, сколько людей выйдет на улицы.
Новая волна протестов во Франции началась в сентябре с выступлений школьников, требовавших улучшить условия обучения. К октябрю акции стали общенациональными. По оценке МВД Франции, 17 октября в них приняли участие около 550 тысяч человек.