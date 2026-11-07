Если беспорядки в Париже дойдут до попытки захвата Елисейского дворца, президента Франции Эммануэля Макрона могут вывезти в укрытие за пределами столицы. О таком сценарии пишут журналисты Пьер Гастино, Антуан Изамбар и Франк Рено в книге «Новая армия теней».

По версии авторов, подготовка убежища началась после выступлений «жёлтых жилетов» в 2018 году. Одним из эпизодов, на которые они ссылаются, стала поездка Макрона в Ле-Пюи-ан-Веле, где он столкнулся с разгневанными демонстрантами.

В преддверии президентских выборов 2027 года французские службы, по данным журналистов, рассматривают сценарии массовых беспорядков, диверсий и кибератак. На случай вооружённого мятежа изучалась возможность привлечь военных на помощь полиции и жандармерии.

Среди сценариев, описанных в книге, — уличные столкновения в случае победы Марин Ле Пен и сопротивление внутри полиции в случае избрания Жан-Люка Меланшона. Авторы также сообщают, что французская внешняя разведка моделировала попытку иностранного вмешательства в голосование.

На France Inter Гастино и Изамбар рассказали, что разведка получала предупреждения о росте недовольства ещё весной. Однако, по их оценке, перед демонстрациями 17 октября власти недооценили, сколько людей выйдет на улицы.