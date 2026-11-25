Во Франции разгорелся политический скандал после сообщений о присутствии французских военнослужащих на Украине без предварительного информирования парламента. Замминистра обороны страны Алис Рюфо вызвали на закрытые слушания в сенат, чтобы она объяснила обстоятельства этой миссии. Об этом сообщает Politico.

Речь идёт о миссии Volia, в рамках которой французские военные помогают обучать украинских военнослужащих и обслуживать переданную Парижем технику. По данным французских СМИ, небольшие группы специалистов находятся на украинской территории с лета 2026 года.

В Министерстве обороны Франции настаивают, что военнослужащие не участвуют в боевых действиях. Именно этим власти объясняют отсутствие необходимости задействовать статью 35 Конституции, регулирующую порядок информирования парламента о зарубежных военных операциях.

Однако представители оппозиции требуют объяснить, почему законодателей заранее не поставили в известность о присутствии французских военных в зоне конфликта. Они также хотят получить информацию о численности специалистов, продолжительности миссии и характере выполняемых задач.

По французскому законодательству правительство обязано уведомить парламент о начале зарубежной военной операции в течение трёх дней. Если она продолжается более четырёх месяцев, для её продления требуется одобрение парламентариев. При этом власти считают, что миссия Volia не подпадает под эти положения, поскольку не предусматривает участия в боевых действиях.