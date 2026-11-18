Французские военнослужащие на Украине входят в состав миссии при посольстве республики. Её задачи в эфире RMC раскрыла министр-делегат при Минобороны Алис Рюфо.

По словам чиновницы, в структуре работают несколько специалистов, включая инженеров по вооружениям. Они могут приезжать для технического обслуживания сложного оборудования, в частности истребителей Mirage и самоходных гаубиц Caesar.

Кроме того, французские эксперты проводят обучение работе с отдельными видами техники. Как следует из информации оборонного ведомства страны, подобные представительства при зарубежных дипломатических учреждениях возглавляют военные атташе.

Ранее Life.ru сообщал, что радиостанция RFI раскрыла сведения о непубличной миссии Volia, действующей на Украине как минимум с лета 2026 года. По информации журналистов, небольшие группы военнослужащих прибывают в страну для выполнения краткосрочных задач под руководством французского генерала. Публикация вызвала вопросы к администрации Эмманюэля Макрона, поскольку парламент, предположительно, не был официально уведомлён об операции.