Традиционные ценности, патриотизм и единство народов помогают России сохранять устойчивость в условиях западных санкций. Такое мнение высказал французский геополитический аналитик, сооснователь медиаресурса Divergence Politique Фабрис Сорлин на Международной неделе «Народы России».

«Россия подвергается нападкам со стороны всех западных стран, со стороны НАТО и Европейского союза. Против неё введены тысячи санкций. И тем не менее Россия остаётся сильной. Почему? Потому что России хватило смелости», — заявил эксперт.

По мнению Сорлина, важную роль в сохранении единства страны сыграло закрепление традиционных духовно-нравственных ценностей на государственном уровне. Он напомнил об указе президента Владимира Путина, подписанном в ноябре 2022 года.

Среди таких ориентиров аналитик выделил патриотизм, крепкую семью, уважение к труду, историческую память и приоритет духовного над материальным. Именно они, как считает Сорлин, позволяют российскому обществу сохранять внутреннюю сплочённость.

Французский эксперт также обратил внимание на религиозное многообразие России. По его словам, православные, мусульмане, католики, протестанты и буддисты могут придерживаться разных традиций, однако общие нравственные принципы помогают им находить взаимопонимание.

«Именно поэтому Россия так сильна», — заключил Сорлин.