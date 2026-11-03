Путин: У народов России есть тысячи общих ценностей
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Народы России объединяют тысячи общих ценностей, и их число не ограничивается перечнем, закреплённым в президентском указе. Об этом Владимир Путин заявил, подводя итоги заседания Совета по межнациональным отношениям.
Президент обратил внимание на выступление ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева. Тот напомнил, что в указе главы государства перечислены 17 традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Ну, конечно, этим перечнем не ограничиваются ценности народов Российской Федерации, народов России. Их гораздо больше: тысячи, может быть, особенно в различных вариантах», — сказал Путин.
Таким образом, глава государства указал, что закреплённый в документе перечень не охватывает всего богатства традиций и нравственных ориентиров, существующих у разных народов страны.
Ранее на том же заседании президент говорил об общности базовых ценностей россиян. Среди них он назвал любовь к семье и Родине, уважение к старшим, заботу о родителях и честность. При этом Путин подчеркнул важность уважительного отношения к культуре и обычаям людей других национальностей.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин подвёл итоги Года единства народов России. По словам президента, по всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между регионами, народами и национальными объединениями. Особое внимание глава государства уделил инициативам волонтёров и общественных организаций, воплощённым в школах, библиотеках и сельских клубах.