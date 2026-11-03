Президент России Владимир Путин призвал своевременно выявлять риски в сфере межнациональных отношений и профессионально реагировать на возникающие проблемы, не допуская развития конфликтов. Об этом глава государства заявил 3 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле.

Особую роль в этой работе президент отвёл представителям национально-культурных и религиозных объединений, профильных органов власти и местного самоуправления. Именно эти люди, по его словам, непосредственно общаются с гражданами и помогают решать возникающие противоречия.

«Здесь важно только вовремя определять эти риски и качественно, профессионально на них реагировать», — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание, что разногласия возникают не только между представителями разных народов, но и в повседневной жизни. По его словам, без конфликтных ситуаций не обходятся ни отдельные семьи, ни регионы, ни общество в целом.

Глава государства подчеркнул важность постоянного мониторинга обстановки на местах. Он отметил, что представители муниципалитетов, небольших городов и посёлков находятся ближе всего к людям, поэтому могут своевременно замечать потенциальные проблемы и помогать выстраивать диалог.

Заседание Совета прошло в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Среди участников встречи — представители правительства, администрации президента, национальных объединений и научного сообщества. Одной из тем обсуждения стали итоги Года единства народов России.

Ранее Life.ru сообщал о планах Путина провести заседание Совета по межнациональным отношениям в преддверии Дня народного единства. В рабочий график президента также вошли мероприятия к празднику 4 ноября и вручение государственных наград. Совет занимается вопросами национальной политики, укрепления межнационального согласия и взаимодействия народов России.