Франции необходимо сменить президента и правительство, чтобы преодолеть политический кризис и приступить к решению внутренних проблем. Действующие власти, по мнению полковника французской армии в отставке Жака Огара, больше не пользуются доверием большинства населения. Об этом ветеран Иностранного легиона заявил в беседе с ТАСС.

«Необходимо отправить в отставку президента республики и его правительство, ненавидимые и дискредитированные в глазах огромного большинства французов, а также инициировать и организовать свободные выборы», — заявил бывший военнослужащий.

Огар считает, что политический кризис во Франции невозможно преодолеть без пересмотра состава высшего руководства. По его оценке, Эмманюэль Макрон и действующий кабинет министров утратили общественный авторитет, поэтому больше не способны обеспечить необходимое единство при принятии государственных решений.

Бывший военнослужащий убеждён, что выход из сложившейся ситуации следует искать через избирательный процесс. Новое голосование, по его мнению, позволит гражданам определить, кому доверить управление страной, и создаст условия для восстановления легитимности политических институтов.

Отдельное внимание Огар уделил социально-экономическим трудностям Франции. Он полагает, что власти смогут полноценно заняться накопившимися проблемами только после политических перемен. Таким образом, отставку нынешнего руководства и проведение свободных выборов эксперт рассматривает как необходимые условия для выхода страны из кризиса.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эмманюэля Макрона на фоне массовых протестов во Франции. Политик возложил ответственность за происходящее на действующее руководство страны и подверг критике его миграционную политику. По мнению Филиппо, многолетний приток мигрантов и трудности с их интеграцией стали одними из факторов общественной напряжённости. Массовые выступления прошли 17 октября на фоне недовольства стоимостью жизни, условиями обучения и состоянием государственных услуг. В ряде городов демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами зданий и погромами магазинов.