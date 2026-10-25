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Регион
Опубликовано 25 октября, 17:55

«Ты губишь Францию»: Трамп вспомнил, как предупреждал Макрона об опасности миграции

Трамп заявил, что предупреждал Макрона об угрозе уничтожения Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп заявил, что ещё во время первой встречи с Эмманюэлем Макроном предупреждал его о последствиях бесконтрольной миграции. По мнению американского президента, политика французских властей угрожает будущему страны. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Глава Белого дома вспомнил разговор, состоявшийся вскоре после его первого вступления в должность президента США. Уже тогда, по словам Трампа, он призывал французского коллегу пересмотреть подход к приёму иностранцев.

«Ты губишь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», — процитировал американский лидер собственное предупреждение Макрону.

Трамп считает, что французские власти допустили серьёзную ошибку, не ограничив миграционные потоки. Он неоднократно заявлял, что приток иностранцев, не желающих интегрироваться в общество, создаёт угрозу европейским государствам.

Макрон огрызнулся на Трампа после слов о «захвате» Франции ордами мигрантов
Макрон огрызнулся на Трампа после слов о «захвате» Франции ордами мигрантов

Ранее Дональд Трамп уже потребовал от Парижа ужесточить миграционную политику. Как сообщал Life.ru 19 октября, американский президент призвал французские власти немедленно закрыть границы на фоне протестов и погромов. По его мнению, массовый приток иностранцев стал причиной ухудшения ситуации в стране.

Больше новостей о событиях в Европе и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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