Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эмманюэля Макрона на фоне массовых протестов и беспорядков, охвативших страну. Политик, претендующий на участие в президентских выборах 2027 года, возложил ответственность за происходящее на действующие власти.

По мнению Филиппо, одной из причин кризиса стала миграционная политика французского руководства. Он обвинил власти в том, что те на протяжении десятилетий допускали массовый приток мигрантов, интеграция которых во французское общество, как считает политик, оказалась неудачной.

Филиппо убеждён, что Макрон должен покинуть пост главы государства. При этом его заявления о роли миграции отражают политическую позицию лидера «Патриотов», а не установленную причину нынешних беспорядков.

Массовые выступления прошли во Франции 17 октября. Протесты, начавшиеся на фоне недовольства условиями обучения, ростом стоимости жизни и состоянием государственных услуг, в ряде городов переросли в столкновения с полицией. Участники беспорядков поджигали здания и громили магазины.