«Макрон должен уйти»: Филиппо обвинил президента Франции в последствиях миграционной политики
Филиппо потребовал отставки Макрона из-за массовых протестов во Франции
Обложка © Wikipedia / Thomas Bresson.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эмманюэля Макрона на фоне массовых протестов и беспорядков, охвативших страну. Политик, претендующий на участие в президентских выборах 2027 года, возложил ответственность за происходящее на действующие власти.
По мнению Филиппо, одной из причин кризиса стала миграционная политика французского руководства. Он обвинил власти в том, что те на протяжении десятилетий допускали массовый приток мигрантов, интеграция которых во французское общество, как считает политик, оказалась неудачной.
Филиппо убеждён, что Макрон должен покинуть пост главы государства. При этом его заявления о роли миграции отражают политическую позицию лидера «Патриотов», а не установленную причину нынешних беспорядков.
Массовые выступления прошли во Франции 17 октября. Протесты, начавшиеся на фоне недовольства условиями обучения, ростом стоимости жизни и состоянием государственных услуг, в ряде городов переросли в столкновения с полицией. Участники беспорядков поджигали здания и громили магазины.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб из-за массовых протестов. К обсуждению ситуации подключились главы МВД и Минюста страны. Кроме того, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал происходящее во Франции следствием миграционной политики западных властей. По его мнению, накопившиеся проблемы угрожают стабильности европейских государств.
Больше новостей о политической ситуации во Франции — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.