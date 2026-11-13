Попытки Евросоюза добиться международной изоляции России обернулись дипломатическим унижением самого Брюсселя на переговорах по Украине в Абу-Даби. Европейские представители приехали в ОАЭ, но не получили места за основным столом переговоров. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

По мнению политика, европейским чиновникам вообще не следовало отправляться в Абу-Даби в сложившихся обстоятельствах. Он считает, что попытка присоединиться к переговорному процессу без согласованного участия лишь продемонстрировала слабость дипломатических позиций Евросоюза.

«Я считаю, и многие наблюдатели это признают, что такая форма европейской поездки в Абу-Даби стала унижением для ЕС. Такого не должно было произойти и это не должно повторяться», — подчеркнул Картайзер.

Главной причиной произошедшего евродепутат назвал политику Брюсселя в отношении Москвы. По его оценке, Евросоюз на протяжении длительного времени пытался ограничить международные контакты России, однако в результате сам оказался вне ключевых дипломатических переговоров.

«Исключение Евросоюза из этих переговоров стало прямым результатом обструкционистской политики, которая сработала наоборот: пытаясь политически и дипломатически изолировать Россию, ЕС в конечном результате сам оказался в изоляции», — заявил парламентарий.

Картайзер признался, что как депутат Европарламента испытывает стыд, наблюдая за действиями европейских представителей. При этом он подчеркнул, что сам придерживается другого подхода и выступает за поддержание прямых контактов с российскими политиками.

По словам евродепутата, ещё в мае 2025 года он совместно с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким наладил неофициальный диалог между европейскими и российскими парламентариями. Картайзер охарактеризовал эти контакты как открытые и конструктивные, выразив намерение продолжать их после формирования нового состава Государственной думы.

Политик также сообщил, что готовится к очередной встрече в Москве. Он поблагодарил российских коллег за готовность к общению и выразил надежду на дальнейшее развитие парламентских контактов.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отправке представителей ЕС на переговоры в Абу-Даби. В состав европейской делегации вошли руководитель аппарата Еврокомиссии Бьорн Зайберт, советник председателя Евросовета Анна-Мария Бура, а также представители Германии, Франции и Великобритании. Однако ещё до начала встречи было известно, что европейцы не станут непосредственными участниками основного переговорного раунда.