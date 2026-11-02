Германия и Великобритания намерены совместно создать два вида вооружений, способных поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров. Речь идёт о крылатой ракете и гиперзвуковом планирующем боевом блоке. О планах двух стран сообщает Politico, изучившее внутренние документы Министерства обороны ФРГ.

Работу над крылатой ракетой High-End Cruise Missile возглавит Лондон. Её предполагается приспособить для полётов на небольшой высоте и преодоления радиолокационного обнаружения. Подготовить первую версию к военному применению британская сторона рассчитывает к 2032 году.

За гиперзвуковое направление будет отвечать Берлин. Разрабатываемая система предусматривает запуск боевого блока на большую высоту с помощью ракеты-носителя. После отделения блок должен двигаться к цели со скоростью, многократно превышающей звуковую. Готовность этого оружия к военному использованию запланирована на 2035 год.

Обе разработки входят в программу Deep Precision Strike. Согласно публикации, её задача — предоставить европейским вооружённым силам возможность наносить удары далеко за линией фронта без необходимости полагаться на американские ракеты.

На более широкую программу развития ракетного вооружения Великобритания выделила 770 миллионов фунтов стерлингов на четыре года. В бюджетных документах Германии предусмотрены будущие расходы на сумму свыше девяти миллиардов евро, однако сроки их осуществления пока не определены.

Для создания гиперзвукового оружия немецкое Минобороны собирается привлечь европейскую компанию MBDA и британско-германский стартап Hypersonica. К 2029 году они должны подготовить конкурирующие экспериментальные образцы. Дальнейшие шаги Берлин определит после испытаний.

По сведениям Politico, первоначальные соглашения по проекту обсуждалось подписать до конца 2026 года. Министерство обороны Германии комментировать информацию издания отказалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия планирует сформировать дальнобойный ракетный арсенал, предварительная стоимость которого оценивается почти в 12 миллиардов евро. В программу входят как относительно недорогие крылатые ракеты, так и гиперзвуковые системы. Первые поставки отдельных видов вооружений предполагаются уже в 2027 году.