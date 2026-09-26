Friendly fire: Мерц столкнулся с блокадой в парламенте со стороны своих

Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует столкнуться с блокировкой правительственных реформ со стороны собственной партии. Главы нескольких федеральных земель, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), договорились противодействовать новым налоговым инициативам. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По сведениям издания, на закрытой встрече в Берлине политики из Гессена, Саксонии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальца заключили негласный антиналоговый пакт. Они намерены препятствовать принятию предложений министра финансов Ларса Клингбайля, которые поддерживает канцлер. Однопартийцы Мерца выступают против дополнительных финансовых обязательств для граждан, включая сборы на сахар, пластик и криптовалюту.

Недовольство вызывает и запланированная реформа подоходного налога. Региональные руководители считают предусмотренное ею снижение налоговой нагрузки слишком незначительным и требуют пересмотреть инициативу. Свою позицию они готовы отстаивать в бундесрате, где представлены правительства федеральных земель.

Разногласия возникли и внутри парламентской фракции ХДС/ХСС. По информации Bild, депутаты уже сорвали голосование по налогу на сахар и заблокировали выделение миллиарда евро на защиту тропических лесов. Один из участников встречи заявил изданию, что Мерцу придётся определиться, чью позицию поддерживать: собственных однопартийцев или партнёров по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии.

Новые противоречия возникли после неудачных для ХДС региональных выборов. В Саксонии-Анхальт 6 сентября партия получила 17,2% голосов, уступив «Альтернативе для Германии». Спустя две недели христианские демократы также потеряли представительство в парламенте Мекленбурга — Передней Померании, не преодолев пятипроцентный барьер.

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц отказался уходить в отставку после поражения ХДС в Саксонии-Анхальт. Канцлер заявил о намерении продолжить работу, несмотря на результаты регионального голосования.Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах он может покинуть должность и повлияют ли итоги регионального голосования на его планы, Мерц сказал, что сейчас думает о многом, но не о выборах в бундестаг, а интенсивно размышляет о том, как вновь добиться общего политического успеха.