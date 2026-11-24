Родные красноармейца Аркадия Багаева получили его фронтовое письмо спустя 84 года. Послание обнаружили поисковики в Новгородской области. Об этом пишут «Вести — Кузбасс» со ссылкой на совет тюменского отделения «Поискового движения России».

Волонтёры во время работ обследовали бывшую боевую ячейку, которая со временем превратилась в яму с водой. Там они нашли останки двух солдат и два медальона. В одном из эбонитовых «колпачков» сохранилась записка с данными Аркадия Багаева 1921 года рождения. Уроженца Тюменской области призвал на фронт Киселёвский районный военкомат в 1941 году.

Бумага во втором медальоне за 84 года сильно разрушилась, однако поисковики сумели восстановить сведения о бойце. Им оказался Николай Изотов 1922 года рождения. Он также отправился на фронт по призыву Киселёвского военкомата в начале войны.

В «Книге Памяти» оба красноармейца числились пропавшими без вести, но с разными датами — 1942 и 1943 годами. А теперь окончательно выяснилось: они, земляки и приняли свой последний бой вместе.

Поисковики уже разыскали семью Багаева и передали родным его письмо. Племянница солдата рассказала, что близкие продолжали ждать его и после окончания войны. Поиски родственников Николая Изотова пока продолжаются.

Ранее Life.ru рассказывал, как письмо на передовую помогло девятилетнему Станиславу из Калининградской области подружиться с российским военнослужащим с позывным Альмак. Мальчик хотел поддержать бойцов и отправил им послание, которое сложил солдатским треугольником.