Письмо за 2000 км: Девятилетний Стас нашёл друга-земляка на СВО и послал ему особенный подарок

Девятилетний Станислав из Калининградской области подружился с российским военнослужащим с позывным Альмак благодаря письму на передовую. История началась, когда мальчик решил поддержать бойцов и отправил им послание, сложенное традиционным солдатским треугольником. Детали Life.ru узнал у представителей Народного фронта.

Мальчик нашёл земляка на СВО. Видео © пресс-служба Народного фронта

Письмо вместе с другими отправлениями доставили мотострелкам, несущим службу в Белгородской области. Случайно оно попало к военнослужащему, который оказался земляком Стаса. Альмак записал видеоответ и передал его через Народный фронт. Так между мальчиком и бойцом завязалось общение, несмотря на расстояние почти в две тысячи километров.

Теперь Станислав подготовил для нового друга персональную посылку. В неё он положил маскировочную сеть, которую сделал сам, и другие небольшие подарки. Мальчик также написал новое письмо, в котором пожелал военнослужащему скорейшей Победы. Народный фронт планирует доставить посылку непосредственно на позицию, где служит Альмак.

Ранее Life.ru рассказал, что жительница Заполярного Лариса Мартынова после гибели сына Александра продолжила помогать участникам СВО и почти ежедневно пишет военнослужащим на передовую.