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Опубликовано 16 октября, 10:36

Письмо за 2000 км: Девятилетний Стас нашёл друга-земляка на СВО и послал ему особенный подарок

Мальчик из-под Калининграда оправил письмо и маскировочную сеть земляку на СВО

Обложка © пресс-служба Народного фронта

Обложка © пресс-служба Народного фронта

Девятилетний Станислав из Калининградской области подружился с российским военнослужащим с позывным Альмак благодаря письму на передовую. История началась, когда мальчик решил поддержать бойцов и отправил им послание, сложенное традиционным солдатским треугольником. Детали Life.ru узнал у представителей Народного фронта.

Мальчик нашёл земляка на СВО. Видео © пресс-служба Народного фронта

Письмо вместе с другими отправлениями доставили мотострелкам, несущим службу в Белгородской области. Случайно оно попало к военнослужащему, который оказался земляком Стаса. Альмак записал видеоответ и передал его через Народный фронт. Так между мальчиком и бойцом завязалось общение, несмотря на расстояние почти в две тысячи километров.

Теперь Станислав подготовил для нового друга персональную посылку. В неё он положил маскировочную сеть, которую сделал сам, и другие небольшие подарки. Мальчик также написал новое письмо, в котором пожелал военнослужащему скорейшей Победы. Народный фронт планирует доставить посылку непосредственно на позицию, где служит Альмак.

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Ранее Life.ru рассказал, что жительница Заполярного Лариса Мартынова после гибели сына Александра продолжила помогать участникам СВО и почти ежедневно пишет военнослужащим на передовую.

Важнейшие новости с фронта, сообщения о действиях российских военных и истории бойцов — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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