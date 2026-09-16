ФРС пошла против ожиданий Трампа и подняла ставку впервые за три года

Федеральная резервная система США впервые за три года повысила ключевую процентную ставку. Регулятор увеличил её на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,75–4% годовых.

Решение было принято единогласно. В ФРС заявили, что экономическая активность в США продолжает расти устойчивыми темпами, а внутреннее потребление остаётся стабильным.

Американский регулятор также отметил высокий рост производительности труда и значительный объём инвестиций. При этом ситуация на рынке занятости, по оценке ФРС, практически не изменилась, а рост числа рабочих мест соответствует увеличению рабочей силы.

Повышение ставки произошло на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее призывал Федеральную резервную систему снизить стоимость заимствований. Он заявлял, что в стране должна быть самая низкая процентная ставка в мире.

Последний раз ФРС повышала ставку в июле 2023 года, когда из-за инфляции увеличила её до диапазона 5,25–5,5%. Это стало максимальным уровнем с 2001 года.

После решения американского регулятора укрепился доллар. Индекс американской валюты на бирже ICE впервые с августа превысил отметку в 100 пунктов.

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