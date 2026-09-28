Британские спецслужбы контролируют объединения российской оппозиции за рубежом, считает сотрудник ФСБ. Свою оценку он изложил на видео опубликованном ФСБ России.

По его словам, уехавших из России людей объединяют в сообщества, деятельность которых выглядит как самостоятельная гражданская инициатива. Сотрудник ФСБ утверждает, что за ней стоит управляемый политический проект. Его цель — создать у зарубежной аудитории впечатление, что среди российских эмигрантов появился центр силы, способный заменить действующую власть в Москве.

Релоканты «используются как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны», подчеркнул оперативник.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в ходе выступления на Генассамблее ООН попытался связать внутренние трудности страны с действиями России. Он объявил о создании Национального центра информационной обороны, который должен якобы заниматься противодействием российской дезинформации.