ФСБ нашла и обезвредила бомбы после признания диверсанта из Самары

Сведения от задержанного за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в Самарской области помогли своевременно обезвредить другие заложенные взрывные устройства и избежать жертв. Об этом сообщил журналистам оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, во время допроса мужчина подтвердил причастность к атаке и рассказал об остальных устройствах. Их обезвреживание, как пояснили в спецслужбе, позволило предотвратить террористический акт и техногенные последствия.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников взрывные устройства были своевременно обезврежены, что позволило предотвратить возможные человеческие жертвы и техногенные последствия», — сказал сотрудник ФСБ.

Напомним, жителя Самары Сергея Окрушко приговорили к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии региона, совершённую по заданию ГУР Минобороны Украины. Диверсия произошла в июле 2023 года. Для атаки на объект Окрушко использовал самодельное взрывное устройство. Осуждённому также предстоит выплатить штраф в размере 1 млн рублей.