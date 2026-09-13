ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов над пленными под Сталинградом

УФСБ России по Волгоградской области рассекретило документы о зверствах нацистов над советскими военнопленными в годы Великой Отечественной войны. Архивные материалы рассказывают в том числе о пересыльном лагере «Дулаг-205» под Сталинградом, где пленных избивали, морили голодом, травили собаками и расстреливали.

Самый крупный лагерь на территории тогдашней Сталинградской области находился в селе Алексеевка. Охрана обладала практически неограниченными полномочиями, а режим содержания отличался особой жестокостью. Документы УФСБ обнародовало в Международный день памяти жертв фашизма.

В материалах приводятся показания бывшего офицера контрразведки лагеря капитана Лянгхельда, данные им на допросе 1 сентября 1943 года. Он рассказывал, что советских военнопленных кормили лишь настолько, чтобы они сохраняли способность работать. Жестокое обращение, по его словам, было направлено на их физическое уничтожение.

Тяжёлые условия существовали и в других лагерях региона. Пленные ежедневно трудились по 12–13 часов без перерыва, ночевали на голой земле в сараях и получали пищу только раз в сутки — пареную рожь без соли. За малейшие нарушения их избивали палками.

Из рассекреченных документов также следует, что лагеря для военнопленных действовали в селе Большая Россошка, городе Калаче, а также хуторах Островском и Суханове. В УФСБ отметили, что опубликованные материалы свидетельствуют о систематическом жестоком обращении с советскими пленными на территории Сталинградской области.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности обнародовала архивные документы о массовых казнях мирных жителей в Старобельске в годы Великой Отечественной войны. Среди убитых были и грудные дети. Материалы представили в ходе презентации сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений». Основой сборника стала докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко от мая 1943 года. В ней сообщается о братских могилах на месте старобельского аэродрома.