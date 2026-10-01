ФСБ задержала члена «Эковахты» в Туапсе по делу о терроризме

В Туапсе сотрудники ФСБ задержали члена организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Дениса Матвеева по делу об участии в деятельности запрещённой террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 42-летний мужчина разделял взгляды проукраинской террористической организации и через Telegram самостоятельно связался с её представителем. После получения инструкций от куратора он, как утверждают в ведомстве, готовил и распространял в интернете материалы антироссийского характера.

В отношении Матвеева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной террористической. Суд отправил его под стражу.

В УФСБ также заявили, что мужчина дал признательные показания о выполнении заданий украинской террористической организации. Расследование ведёт следственный отдел управления ФСБ по Краснодарскому краю.

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» — межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация. В 2016–2018 годах она находилась в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента.

В мае 2024 года Майкопский городской суд оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей по статье об участии в деятельности нежелательной в России иностранной неправительственной организации. По данным УФСБ, с 2012 по 2016 год НКО получала финансирование от американского Национального фонда демократии NED*, признанного нежелательной организацией в России.

Координатором «Экологической вахты» является Андрей Рудомаха, который также входит в экологический совет при губернаторе Краснодарского края. С 2022 года организация получала краевые гранты на проект «Увеличение зелёного пояса Кубани» — всего около 24 млн рублей по пяти этапам.

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