Спустя четверть века: В трёх регионах РФ задержали участников банды Басаева* и Хаттаба*

В Татарстане, Башкирии и Ингушетии задержали ещё троих участников банды Шамиля Басаева* и Хаттаба*, которых следствие связывает с нападениями на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 и 2000 годах. Операцию провели ФСБ России, МВД и Следственный комитет.

ФСБ задержала троих участников банды Басаева* и Хаттаба* в трёх регионах. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

По данным правоохранительных органов, фигуранты входили в незаконные вооружённые формирования. Следствие собрало доказательства их причастности к нападению на военнослужащих Минобороны РФ у станицы Червлённой Шелковского района в октябре 1999 года.

Кроме того, задержанных связывают с атакой 29 марта 2000 года на сводный отряд ГУВД Пермской области в Веденском районе Чечни. В результате этих двух нападений погибли 58 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, ещё 130 человек получили ранения.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, силовики продолжают планомерно устанавливать местонахождение участников этих нападений. Задержанных уже доставили в следственные органы.

Уголовные дела расследуются по статьям о бандитизме, вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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