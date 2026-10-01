Спустя четверть века: В трёх регионах РФ задержали участников банды Басаева* и Хаттаба*
ФСБ задержала троих участников банды Басаева* и Хаттаба* в трёх регионах
ФСБ задержала троих участников банды Басаева* и Хаттаба* в трёх регионах. Обложка © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
В Татарстане, Башкирии и Ингушетии задержали ещё троих участников банды Шамиля Басаева* и Хаттаба*, которых следствие связывает с нападениями на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 и 2000 годах. Операцию провели ФСБ России, МВД и Следственный комитет.
ФСБ задержала троих участников банды Басаева* и Хаттаба* в трёх регионах. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
По данным правоохранительных органов, фигуранты входили в незаконные вооружённые формирования. Следствие собрало доказательства их причастности к нападению на военнослужащих Минобороны РФ у станицы Червлённой Шелковского района в октябре 1999 года.
Кроме того, задержанных связывают с атакой 29 марта 2000 года на сводный отряд ГУВД Пермской области в Веденском районе Чечни. В результате этих двух нападений погибли 58 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, ещё 130 человек получили ранения.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, силовики продолжают планомерно устанавливать местонахождение участников этих нападений. Задержанных уже доставили в следственные органы.
Уголовные дела расследуются по статьям о бандитизме, вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании в апреле 2026 года ещё троих участников банды Басаева* и Хаттаба*, которых следствие связывало с другими нападениями на российских военных в Дагестане и Чечне. В декабре 2025 года силовики задержали на Ставрополье Алиби Яипкаева, обвинённого в участии во вторжении боевиков в Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Незадолго до этого ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии, Татарстане и Смоленской области троих предполагаемых участников нападения на 6-ю роту псковских десантников. Ещё двум фигурантам этого дела летом 2025 года назначили 17 и 14 лет колонии строгого режима. Работа по делам участников вооружённых формирований прошлых лет продолжается спустя десятилетия после совершённых преступлений.
Больше новостей о расследовании террористических преступлений и операциях силовиков — в разделе «Терроризм» на Life.ru.
*Внесены в список террористов.