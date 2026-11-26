В Новосибирске задержали мужчину по подозрению в попытке поджечь приёмную партии «Единая Россия». Преступление произошло в сентябре, незадолго до выборов в Госдуму. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, 52-летний местный житель использовал самодельное зажигательное устройство, чтобы устроить поджог общественной приёмной. Она располагалась в жилом доме. В правоохранительных органах уточнили, что нападение произошло ранним утром 16 сентября.

Силовики установили, что задержанный придерживался взглядов запрещённой в России экстремистской организации ФБК*. В ФСБ отметили, что мужчина пошёл на преступление из-за несогласия с государственной политикой России.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Фигуранта задержали. По информации спецслужбы, он признал вину и сотрудничает со следствием.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении провокаций на выборах в Госдуму в Забайкалье. По данным ведомства, к их подготовке были причастны украинские спецслужбы.

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