В Крыму пресекли деятельность 55-летнего мужчины, которого подозревают в передаче украинской спецслужбе сведений о российских военных объектах. По данным ФСБ, он собирал информацию о расположении кораблей Черноморского флота и боевых позициях подразделений ПВО.

О задержании сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Фигурант родился в 1971 году в Сумской области и имеет российское и украинское гражданство.

Как утверждают в ведомстве, мужчина самостоятельно вышел на представителя Службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. После установления контакта он получил задание выяснять расположение российских военных объектов и передавать собранные сведения украинской стороне.

В поле его внимания оказались не только корабли Черноморского флота, но и позиции противовоздушной обороны в регионе. По версии ФСБ, полученные данные могли использоваться для нанесения ударов по подразделениям Вооружённых сил России.

Действия задержанного квалифицировали как подозрение в государственной измене и шпионаже.