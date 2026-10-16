ФСБ задержала в Кургане четырёх продавцов нелегальных вейпов на 20 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr
Четверых участников организованной группы задержали в Кургане по подозрению в незаконной торговле электронными сигаретами. В местных вейп-шопах силовики обнаружили немаркированную и запрещённую к обороту никотиносодержащую продукцию стоимостью более 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, подозреваемые наладили хранение и продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей без обязательной маркировки «Честный знак» и других табачных изделий. Нелегальный товар распространялся через несколько специализированных магазинов города.
Операцию провели сотрудники УФСБ по Курганской области совместно с межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу. Силовую поддержку обеспечивали бойцы Росгвардии.
Во время оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали четырёх активных участников группы. Из оборота изъяли крупные партии вейпов, запрещённой никотиносодержащей продукции и сопутствующих товаров. Общая рыночная стоимость имущества, по оценке силовиков, превысила 20 миллионов рублей.
Сейчас специалисты проводят экспертизы изъятой продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ — о незаконном обороте товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере.
На днях Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали на Сахалине журналиста японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, корреспондент собирал сведения об обороноспособности России, которые могли быть использованы против безопасности страны. Лефортовский суд Москвы заключил иностранца под стражу.