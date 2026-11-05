Следователи УФСБ России по Адыгее возбудили уголовное дело против 20-летнего жителя аула Новая Адыгея, которого ранее заподозрили в подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань».

По данным регионального управления ФСБ, силовики установили его причастность к незаконному хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Действия молодого человека квалифицировали по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1 УК РФ.

В УФСБ подчеркнули, что ранее уже задокументировали причастность фигуранта к подготовке теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань».

Кроме того, по данным спецслужбы, молодой человек занимался вовлечением жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещённой на территории России.

Другие подробности подготовки нападения, а также сведения об обнаруженных у фигуранта взрывчатых веществах пока не раскрываются.