ФСБ России расширила перечень сведений в военной и военно-технической сферах, получение которых иностранными источниками способно навредить безопасности страны. Приказ директора ведомства Александра Бортникова зарегистрировал Минюст РФ.

В обновлённый список вошла информация о военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны из числа осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, включая сведения об их численности. Кроме того, засекречены персональные данные сотрудников уголовно-исполнительной системы, участвующих в подготовке и отправке таких граждан на службу.

Изменения затронули и финансовую информацию о военнослужащих, работниках оборонно-промышленного комплекса и членах их семей. Речь идёт о размере денежного довольствия, зарплатах, банковских счетах, вкладах и финансовых обязательствах. Исключение составляют сведения, находящиеся в открытом доступе.

Целенаправленный сбор такой информации в условиях иностранного влияния может стать основанием для признания гражданина иноагентом. При наличии состава преступления возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 275.1 УК РФ о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией.