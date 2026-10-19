ФСО проведёт учения у зданий Госдумы, Совфеда и правительства в Москве

В Москве с 21 по 23 октября пройдут ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО). Основные мероприятия развернутся на территориях зданий высших органов государственной власти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, тренировки запланированы у Дома правительства, комплекса зданий Администрации президента, Совета Федерации и Государственной думы.

«В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности», — говорится в сообщении ФСО.

Ранее Life.ru рассказывал об аналогичных учениях ФСО в ноябре 2023 года. Тогда тренировки проходили при взаимодействии с правоохранительными органами и экстренными службами. В ведомстве предупреждали о возможном использовании бронетехники Росгвардии. При этом ограничений на передвижение горожан не вводили.

Кроме того, в августе 2026 года Life.ru сообщал об увеличении штата центрального аппарата ФСО. Согласно указу президента Владимира Путина, предельная численность сотрудников ведомства выросла с 785 до 812 человек. Изменения вступили в силу ещё 1 июля.