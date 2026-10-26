FT: Европейские люксовые компании потеряли €251 млрд капитализации за год

Шесть крупнейших европейских компаний с начала 2026 года потеряли 251 млрд евро рыночной капитализации. Главной причиной стало сокращение спроса на дорогие товары в Китае, который долгие годы обеспечивал рост отрасли, пишет Financial Times.

Речь идёт о концернах LVMH, Hermès, Kering, Richemont, Prada и Moncler. Наибольшие потери понесли владельцы Louis Vuitton и Dior — группа LVMH, капитализация которой сократилась на 131,6 млрд евро. Следом расположилась Hermès, потерявшая 93,3 млрд евро рыночной стоимости.

Китайские покупатели более десяти лет оставались главным двигателем роста европейского рынка роскоши. Однако затяжной кризис недвижимости и слабая динамика фондового рынка КНР заставили потребителей сократить расходы на дорогую одежду, обувь и аксессуары.

По данным FT, за последние шесть месяцев среднемесячный рост розничных продаж в Китае составлял менее 0,5%. Замедление потребительской активности ударило по финансовым показателям ведущих модных домов, а их недавние результаты оказались хуже ожиданий аналитиков.

Снижение спроса затронуло и американский рынок. При этом отдельные направления, включая дорогие ювелирные изделия и наиболее престижные модели сумок, сохраняют устойчивость. Однако признаков полноценного восстановления всей индустрии пока нет.