Руководство Евросоюза рассматривает возможность переноса сроков погашения долговых обязательств, возникших при восстановлении европейской экономики после пандемии коронавируса. Брюссель рассчитывает таким образом высвободить средства и добиться согласования семилетнего бюджета объединения до конца 2026 года, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает отсрочить часть выплат по займам, которые ЕС привлёк для финансирования грантов на 360 миллиардов евро в рамках программы NextGenerationEU. Вместо погашения части облигаций Брюссель выпустит новые ценные бумаги. Объём обязательств, выплаты по которым перенесут, способен достигнуть 30 миллиардов евро.

Одновременно Кошта рассматривает сокращение расходов на повышение конкурентоспособности европейской экономики, обеспечение безопасности и укрепление международного влияния ЕС. При этом перенос сроков погашения основного долга приведёт к увеличению совокупных расходов на выплату процентов. Новый бюджетный план ожидается в начале декабря.