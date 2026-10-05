FT: Китай закрыл более 670 банков на фоне реформы финансовой системы

Китайские власти за год закрыли более 670 банковских учреждений — такого масштаба сокращения банковского сектора страна ещё не фиксировала. Большинство закрытых организаций были небольшими региональными банками, оказавшимися под давлением замедления экономики.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальную статистику Национального управления по регулированию финансовых услуг КНР. По оценке Fitch, после проведённых преобразований общее число банков в стране сократилось до 3139.

Таким образом, с 2021 года банковский сектор Китая уменьшился примерно на 23%. Эксперты связывают происходящее с усилением контроля за небольшими кредитными организациями, особенно на фоне проблем в менее развитых регионах.

Дополнительное давление создают низкие процентные ставки и дефляция. При этом китайская экономика продолжает сталкиваться с затяжным спадом на рынке недвижимости, что отражается и на финансовых организациях.

В Fitch считают небольшие банки наиболее уязвимой частью китайской банковской системы. По мнению аналитиков, у них чаще встречаются проблемы с качеством активов, недостаточной капитализацией и управлением. Масштабная реорганизация должна укрепить контроль над финансовым сектором и снизить риски, связанные с устойчивостью небольших кредитных организаций.

Ранее Life.ru писал, что Китай временно остановил контейнерные перевозки в Европу по Северному морскому пути. Маршрут, который Пекин рассматривает как сезонный, должен возобновить работу летом 2027 года. С момента запуска по нему прошли восемь судов, доставивших 7,76 тысячи контейнеров.