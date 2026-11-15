Американская администрация невольно помогла Москве усилить переговорные позиции, включив вопросы европейской безопасности в обсуждение урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу пришли авторы Financial Times, оценив действия спецпосланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По мнению издания, новая повестка может дать Кремлю дополнительные рычаги давления на Киев и страны НАТО.

«Обсуждение изменения статуса НАТО до прекращения огня на Украине даёт Москве дополнительные рычаги давления», — отмечает британская газета.

Как пишет FT, попытка американских представителей вывести дипломатический процесс из тупика через обсуждение будущей архитектуры безопасности Европы соответствует давним требованиям российского руководства: президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости устранить первопричины конфликта, в том числе связанные с расширением НАТО.

Особую обеспокоенность европейских политиков вызывает сама последовательность переговоров. Если вопросы будущего устройства континента будут обсуждаться до прекращения боевых действий, Москва сможет добиваться более масштабных договорённостей, пока конфликт остаётся нерешённым. Кроме того, подобная повестка способна обострить разногласия между Вашингтоном и европейскими союзниками.

Один из экспертов, мнение которого приводит издание, считает, что действия американской администрации укрепили позиции российского лидера.

«Они сыграли на руку Путину, и это лишь придаст ему уверенности», — говорится в публикации.