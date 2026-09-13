FT рассказала о «редком единстве» стран БРИКС из-за политики Трампа

Политика президента США Дональда Трампа неожиданно стала фактором, сплотившим страны БРИКС на саммите в Нью-Дели. Об этом пишет Financial Times, обратившая внимание на необычно высокий уровень согласия внутри объединения.

Как отмечает издание, БРИКС нередко называют слишком разнородной группой государств, которым сложно выработать общую позицию. Однако на этот раз десять стран без серьёзных препятствий согласовали 45-страничную Нью-Делийскую декларацию. Документ был принят единогласно уже в первый день саммита.

Участники выступили против протекционизма, односторонних тарифных ограничений и экономических санкций, а также призвали к максимальной сдержанности и дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Глава индийского подразделения консалтинговой компании Asia Group Ашок Малик связал произошедшее с растущим разочарованием политикой американского президента. По его оценке, итоговая декларация стала одним из наиболее близких к общей политической позиции документов за всю историю БРИКС.

Единства удалось добиться несмотря на сохраняющиеся разногласия между отдельными участниками объединения. В частности, FT обращает внимание на непростые отношения Индии и Китая, а также противоречия Ирана и ОАЭ.

Последние не помешали президенту Ирана Масуду Пезешкиану провести на полях саммита встречу с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Переговоры были посвящены в том числе региональной стабильности.

Бывшая глава МИД Индии Нирупама Рао назвала согласование общей декларации уже в первый день саммита значительным дипломатическим успехом Нью-Дели. По оценке FT, на фоне внутренних противоречий БРИКС именно политика Вашингтона помогла участникам найти необычно много точек соприкосновения.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны БРИКС доказали способность сообща отвечать на любые вызовы. Российский лидер отметил, что в основу взаимодействия стран объединения положены национальные интересы, новые подходы бизнеса и прорывные технологии.