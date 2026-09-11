«Сотрудничаем на равных»: Путин заявил о готовности БРИКС ответить на любые вызовы
Путин: БРИКС способен дать ответ на любые вызовы
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Страны БРИКС доказали способность сообща отвечать на любые вызовы, опираясь на равноправное сотрудничество и собственные технологические решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Деловом форуме объединения в Нью-Дели.
Российский лидер отметил, что в основу взаимодействия стран объединения положены национальные интересы, новые подходы бизнеса и прорывные технологии.
«Страны БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться, честно работать, на равных сотрудничать, видеть общую картину и взаимовыгодные перспективы. Могут дать ответы на любые вызовы», — заявил Путин.
Президент также рассказал о масштабном внедрении в России искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ и современных финансовых инструментов. По его словам, эти инновации прежде всего основаны на российских разработках и решениях партнёров по БРИКС.
Путин подчеркнул, что развитие подобных технологий в условиях внешних ограничений показывает возможность ставить и успешно решать амбициозные задачи.
При этом глава государства отметил, что БРИКС не намерен превращаться в закрытое объединение или выстраивать свою работу против других стран. По его словам, участники защищают собственные интересы, но готовы к взаимовыгодному сотрудничеству со всем миром.
Ранее Путин заявил, что страны БРИКС обеспечили половину роста мировой экономики. На них приходится 40%, в то время как на государства G7 — 29%.
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