Россия за последние четыре года кардинально изменила географию внешней торговли и теперь развивает сотрудничество с надёжными и предсказуемыми партнёрами. Об этом заявил президент Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

По словам российского лидера, перестройка внешнеэкономических связей стала одним из результатов укрепления национального суверенитета страны.

«Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надёжными, предсказуемыми партнёрами. Всего за четыре года география нашей внешней торговли кардинально изменилась», — заявил Путин.

В последние годы Россия существенно переориентировала торговые потоки на страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Одними из ключевых торговых партнёров Москвы стали Китай и Индия.

Выступление Путина состоялось в рамках мероприятий саммита БРИКС в Индии. В 2026 году председательство в объединении осуществляет Нью-Дели.

Ранее глава государства указал, что государства, вводившие ограничения против Москвы, сами столкнулись с тяжёлыми экономическими последствиями. Экономические проблемы в Европе стали фактом жизни, констатировал президент.