Западные страны всё сложнее объединить общей позицией по отношению к Москве: одни выступают за переговоры, другие требуют уступок от Киева, а третьи вообще не видят смысла в диалоге с Россией. Разногласия затронули не только подходы к урегулированию конфликта на Украине, но и вопрос о том, должны ли европейские лидеры напрямую контактировать с российским руководством. О формировании трёх политических лагерей рассказал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

В своей статье журналист выделил три принципиально разных подхода к отношениям с Москвой. Первую группу, по его оценке, представляют спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Их стратегия сосредоточена прежде всего на достижении договорённостей, предполагающих уступки со стороны Украины.

Второй лагерь объединяет европейских политиков, которые продолжают поддерживать Киев, но одновременно считают необходимым восстановить прямой диалог с российской стороной. Среди сторонников такого подхода Рахман назвал президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

Именно представители этой группы полагают, что европейские государства не должны полностью отдавать переговорную инициативу Вашингтону. По мнению автора Financial Times, прямые контакты с Москвой могли бы стать самостоятельным инструментом европейской дипломатии.

Третья группа придерживается наиболее жёсткой позиции и не видит перспектив в переговорах с российским руководством. Как отмечает Рахман, подобные настроения особенно распространены в странах Прибалтики и Польше.

Одним из наиболее заметных представителей этого подхода журналист назвал премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Она подвергла критике Стубба и Стёре после их телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.