Российские дальнобойные удары наносят серьёзный ущерб украинской экономике и увеличивают финансовую нагрузку на европейские страны. Повреждение инфраструктуры подрывает экономическую активность на Украине, сокращает налоговые поступления и вынуждает Киев всё больше полагаться на зарубежную помощь. Об этом пишет Financial Times.

По оценке обозревателя британской газеты, Россия сохраняет значительное преимущество перед Украиной в возможностях нанесения дальнобойных ударов. Несмотря на атаки ВСУ на Крымский мост и российские нефтеперерабатывающие предприятия, масштабы ущерба, который Москва способна причинить украинской инфраструктуре, существенно выше.

Последствия российских ударов выходят за пределы непосредственных разрушений. Повреждение объектов инфраструктуры затрудняет работу предприятий, снижает деловую активность и ограничивает возможности украинского бюджета пополняться за счёт налогов.

В результате Киеву требуется дополнительная финансовая поддержка для покрытия государственных расходов. Значительная часть этой нагрузки ложится на страны Евросоюза, которым приходится выделять новые средства на помощь Украине.