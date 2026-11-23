FT: Удары России наносят экономике Украины ущерб и повышают расходы ЕС
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Российские дальнобойные удары наносят серьёзный ущерб украинской экономике и увеличивают финансовую нагрузку на европейские страны. Повреждение инфраструктуры подрывает экономическую активность на Украине, сокращает налоговые поступления и вынуждает Киев всё больше полагаться на зарубежную помощь. Об этом пишет Financial Times.
По оценке обозревателя британской газеты, Россия сохраняет значительное преимущество перед Украиной в возможностях нанесения дальнобойных ударов. Несмотря на атаки ВСУ на Крымский мост и российские нефтеперерабатывающие предприятия, масштабы ущерба, который Москва способна причинить украинской инфраструктуре, существенно выше.
Последствия российских ударов выходят за пределы непосредственных разрушений. Повреждение объектов инфраструктуры затрудняет работу предприятий, снижает деловую активность и ограничивает возможности украинского бюджета пополняться за счёт налогов.
В результате Киеву требуется дополнительная финансовая поддержка для покрытия государственных расходов. Значительная часть этой нагрузки ложится на страны Евросоюза, которым приходится выделять новые средства на помощь Украине.
Ранее Life.ru рассказывал о публикации Financial Times, посвящённой последствиям российских ударов для экономики Украины. В результате повреждения складской инфраструктуры страна потеряла около 2,1 миллиона квадратных метров современных складских площадей из пяти миллионов. Это привело к перебоям в логистике и дополнительным трудностям для украинского бизнеса.