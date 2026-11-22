Украине не хватает 800 млн кубометров газа для прохождения отопительного сезона
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Украина подошла к зиме с нехваткой топлива, которую теперь придётся компенсировать дополнительными закупками. Чтобы пройти отопительный сезон, стране необходимо найти ещё около 800 миллионов кубометров газа, а на его приобретение потребуется примерно 800 миллионов долларов. К таким выводам пришли в ТАСС, проанализировав данные украинского Министерства энергетики.
Ещё в конце октября власти отчитывались о выполнении плана по накоплению зимних запасов — 14,6 миллиарда кубометров. Однако за этой цифрой скрывается важная деталь: в неё включили так называемый буферный газ, который необходим для поддержания давления и нормальной работы подземных хранилищ, но не может рассматриваться как обычный запас для потребления.
Если исключить эти объёмы, картина оказывается менее благоприятной. По расчётам ТАСС, к 20 ноября в распоряжении Украины было около 12,4 миллиарда кубометров газа, тогда как минимальная потребность для прохождения отопительного периода оценивается в 13,2 миллиарда.
Таким образом, разница между фактическими запасами и необходимым минимумом составляет примерно 800 миллионов кубометров. По оценке агентства, покупка такого количества топлива обойдётся Киеву ещё примерно в 800 миллионов долларов.
Теперь украинским властям предстоит решить сразу две задачи: найти средства на дополнительные поставки и обеспечить поступление газа в условиях продолжающегося отопительного сезона. При этом даже выполнение минимального плана не гарантирует отсутствия проблем, поскольку многое будет зависеть от погоды, объёмов потребления и состояния энергетической инфраструктуры.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина накопила лишь 79,5% от минимально необходимого для зимы объёма газа. Уже тогда расчёты показывали, что собственных запасов может не хватить для спокойного прохождения холодного сезона. Чтобы восполнить недостающее топливо, Киеву требовались дополнительные закупки за рубежом и миллиарды долларов.