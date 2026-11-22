Украина подошла к зиме с нехваткой топлива, которую теперь придётся компенсировать дополнительными закупками. Чтобы пройти отопительный сезон, стране необходимо найти ещё около 800 миллионов кубометров газа, а на его приобретение потребуется примерно 800 миллионов долларов. К таким выводам пришли в ТАСС, проанализировав данные украинского Министерства энергетики.

Ещё в конце октября власти отчитывались о выполнении плана по накоплению зимних запасов — 14,6 миллиарда кубометров. Однако за этой цифрой скрывается важная деталь: в неё включили так называемый буферный газ, который необходим для поддержания давления и нормальной работы подземных хранилищ, но не может рассматриваться как обычный запас для потребления.

Если исключить эти объёмы, картина оказывается менее благоприятной. По расчётам ТАСС, к 20 ноября в распоряжении Украины было около 12,4 миллиарда кубометров газа, тогда как минимальная потребность для прохождения отопительного периода оценивается в 13,2 миллиарда.

Таким образом, разница между фактическими запасами и необходимым минимумом составляет примерно 800 миллионов кубометров. По оценке агентства, покупка такого количества топлива обойдётся Киеву ещё примерно в 800 миллионов долларов.

Теперь украинским властям предстоит решить сразу две задачи: найти средства на дополнительные поставки и обеспечить поступление газа в условиях продолжающегося отопительного сезона. При этом даже выполнение минимального плана не гарантирует отсутствия проблем, поскольку многое будет зависеть от погоды, объёмов потребления и состояния энергетической инфраструктуры.