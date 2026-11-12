Европейские страны не могут договориться, кто должен представлять их интересы на возможных переговорах с Россией по Украине. Внутренние противоречия мешают Евросоюзу выработать единую позицию и добиться полноценного участия в дипломатическом процессе. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, главной проблемой для европейцев стал не только отказ Москвы допускать представителей ЕС к переговорам, но и соперничество внутри самого объединения. Государства расходятся во мнениях о том, кому следует доверить право говорить от имени Европы.

«Препятствием служит категорическое неприятие Россией участия Европы. Однако гораздо больший ущерб наносят внутренние разногласия по поводу того, кто именно должен занять это место, если оно вообще появится», — отмечает FT.

Дискуссии проходят на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине 12 ноября. Одной из центральных тем встречи стало урегулирование украинского конфликта и возможное подключение европейских лидеров к переговорам с Москвой.

Владимир Зеленский намерен призвать участников саммита преодолеть национальные разногласия и выбрать единого представителя для контактов с Россией. По информации FT, украинский лидер считает, что европейские государства должны отказаться от соперничества и согласовать общую кандидатуру.

Однако официальные лица ЕС сомневаются, что договорённости удастся достичь в Дублине. По оценке издания, отсутствие согласованной стратегии уже неоднократно мешало европейским странам получить полноценное место за столом переговоров.