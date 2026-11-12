США рассчитывают в ближайшее время объявить о новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине, к которому могут присоединиться представители европейских стран. Об этом спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил 12 ноября на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить — надеюсь, что, возможно, уже по окончании этой встречи, — новые трёхсторонние переговоры, которые, я надеюсь, уже включали бы европейцев», — сказал американский переговорщик.

Таким образом, Вашингтон рассчитывает расширить состав участников дипломатического процесса. Однако окончательного решения о приглашении европейских представителей пока нет, как и согласованной даты следующей встречи.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером проходят в Москве после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта, гуманитарные вопросы и условия будущих договорённостей.

Ранее Кушнер сообщал, что американская делегация намерена обсудить с российским президентом возможность подключения Европы к переговорному процессу. По его словам, участие европейских стран могло бы способствовать продвижению в вопросах безопасности. При этом представители Европы, присутствовавшие в Абу-Даби, непосредственно в трёхсторонних переговорах не участвовали.

По итогам консультаций в ОАЭ участники сообщили о продвижении по гуманитарным вопросам, в том числе о принципиальной договорённости провести крупный обмен военнопленными. Однако территориальные разногласия между Москвой и Киевом сохраняются.