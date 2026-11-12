Путин рассказал анекдот о жулике с коттеджами на Украине и объяснил, при чём тут европейцы
Путин объяснил действия европейцев анекдотом о жулике с коттеджами на Украине
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Президент России Владимир Путин на переговорах со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сравнил действия европейских политиков с замкнутым кругом, рассказав анекдот о происхождении денег у жулика. Таким образом российский лидер иронично высказался о европейцах.
«Допустим, какого-то жулика, который построил коттеджи на Украине, спрашивают, где взял деньги», — начал Путин.
Далее президент воспроизвёл шуточный диалог:
— В тумбочке!
— А кто положил туда деньги?
— Жена.
— Откуда она взяла?
— Я ей дал.
— А ты откуда взял?
— Из тумбочки!
«Замкнутый круг получается. Так же и с европейцами», — заключил российский лидер.
С помощью этой истории Путин провёл параллель между рассуждениями европейских политиков и ситуацией, в которой каждый ответ возвращает собеседника к исходному вопросу.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин заявил о готовности России возобновить диалог с Евросоюзом. Президент подчеркнул, что Москва не отказывалась от контактов с европейскими представителями, однако те сами не проявляют желания вести переговоры.
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