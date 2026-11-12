Президент России Владимир Путин на переговорах со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сравнил действия европейских политиков с замкнутым кругом, рассказав анекдот о происхождении денег у жулика. Таким образом российский лидер иронично высказался о европейцах.

«Допустим, какого-то жулика, который построил коттеджи на Украине, спрашивают, где взял деньги», — начал Путин.

Далее президент воспроизвёл шуточный диалог: — В тумбочке! — А кто положил туда деньги? — Жена. — Откуда она взяла? — Я ей дал. — А ты откуда взял? — Из тумбочки!

«Замкнутый круг получается. Так же и с европейцами», — заключил российский лидер.

С помощью этой истории Путин провёл параллель между рассуждениями европейских политиков и ситуацией, в которой каждый ответ возвращает собеседника к исходному вопросу.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин заявил о готовности России возобновить диалог с Евросоюзом. Президент подчеркнул, что Москва не отказывалась от контактов с европейскими представителями, однако те сами не проявляют желания вести переговоры.