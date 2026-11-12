Россия хотела бы, чтобы США поработали с европейскими странами и помогли им определиться, чего они хотят — мира или войны. Об этом Владимир Путин заявил 12 ноября на встрече со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Кушнер заявил Путину, что «европейцы выражают желание участвовать в переговорах и закончить конфликт в Украине». По его словам, Штаты уже начали обсуждать с ЕС новую архитектуру безопасности на континенте.

Напомним, встреча в Кремле проходит после трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Российскую делегацию на них возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он также участвует во встрече в Кремле вместе с помощником президента Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы государства Кириллом Дмитриевым. После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.