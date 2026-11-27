Более 150 человек ежедневно не успевают пересечь российско-эстонскую границу через пункт пропуска в Нарве. Ожидание прохода в отдельных случаях превышает сутки, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Скопление людей образуется на эстонской стороне пограничного перехода Нарва — Ивангород. Из-за длительного ожидания часть путешественников не может завершить процедуру пересечения границы в течение одного дня.

В результате некоторым гражданам приходится оставаться на ночь и ждать возможности пройти пограничный контроль на следующий день.