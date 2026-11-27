ФТС: Ежедневно более 150 человек не успевают перейти границу Эстонии и РФ
Погранпереход между РФ и Эстонией в Ивангороде Псковской области. Обложка © ТАСС / EPA / Sergei Grits
Более 150 человек ежедневно не успевают пересечь российско-эстонскую границу через пункт пропуска в Нарве. Ожидание прохода в отдельных случаях превышает сутки, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Скопление людей образуется на эстонской стороне пограничного перехода Нарва — Ивангород. Из-за длительного ожидания часть путешественников не может завершить процедуру пересечения границы в течение одного дня.
В результате некоторым гражданам приходится оставаться на ночь и ждать возможности пройти пограничный контроль на следующий день.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ивангороде обвинили эстонских пограничников в намеренном создании очередей на границе. Глава муниципального образования Виктор Карпенко утверждал, что проверки на эстонской стороне вместо положенных пяти минут занимают 40 минут и более. По его мнению, это приводит к искусственному затягиванию прохождения границы.