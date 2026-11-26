В Ивангороде обвинили эстонских пограничников в намеренном создании очередей на границе с Россией. Подробности рассказал глава муниципального образования Виктор Карпенко в беседе с kp.ru.

По его словам, российская сторона в несколько раз увеличила пропускную способность погранперехода, однако на эстонской стороне проверки вместо положенных пяти минут занимают 40 минут и более. Карпенко считает, что сотрудники пограничной службы соседней страны сознательно затягивают оформление документов и досмотр людей.

Среди тех, кто сейчас пересекает границу, много жителей Нарвы. Они привыкли ездить в Ивангород за продуктами и лекарствами, а также навещать родственников. После закрытия погранпереходов людям придётся искать обходные маршруты через другие страны.

Между тем сегодня министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и мэр Нарвы Яан Тоотс поспорили в прямом эфире из-за предстоящего закрытия границы с Россией. Градоначальник раскритиковал решение правительства, указав на трудности, с которыми столкнутся жители приграничных территорий.