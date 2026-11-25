Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал решение Эстонии приостановить движение через автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Он назвал такой шаг ошибкой и связал его с предвыборной обстановкой в соседней стране. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Кулбергса спросили, может ли Рига последовать примеру Таллина и также закрыть границу для автомобильного транспорта. В ответ глава правительства заявил, что считает решение эстонских властей неправильным.

По словам премьера, односторонние ограничения могут привести к перераспределению транспортных потоков. В Латвии уже ожидают увеличения числа машин, направляющихся к восточной границе.