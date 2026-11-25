Соседи не договорились: Премьер Латвии раскритиковал решение Эстонии по границе с Россией
Премьер Латвии Кулбергс раскритиковал закрытие Эстонией границы с Россией
Андрис Кулбергс. Обложка © ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE / EPA
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал решение Эстонии приостановить движение через автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Он назвал такой шаг ошибкой и связал его с предвыборной обстановкой в соседней стране. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.
Кулбергса спросили, может ли Рига последовать примеру Таллина и также закрыть границу для автомобильного транспорта. В ответ глава правительства заявил, что считает решение эстонских властей неправильным.
По словам премьера, односторонние ограничения могут привести к перераспределению транспортных потоков. В Латвии уже ожидают увеличения числа машин, направляющихся к восточной границе.
Эстония решила с 1 декабря приостановить работу всех пяти автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». Ограничения вводятся на шесть месяцев, после чего правительство оценит необходимость их продления или изменения.