Эстония может распространить ограничения на границе с Россией и на железнодорожное сообщение через Нарву. Такой сценарий допустил премьер-министр республики Кристен Михал в эфире ERR.

По словам главы кабмина, окончательного решения относительно дальнейшей работы пункта пропуска пока нет. Однако при возникновении необходимости правительство готово вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Напомним, 20 ноября Таллин утвердил закрытие автомобильных и пешеходных переходов на границе с РФ с 1 декабря. Поводом стала попытка поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвинили российские спецслужбы. Москва отвергла эти обвинения. Сегодня стало известно, что местная погранслужба готова установить на КПП дополнительные бетонные заграждения. Освободившихся сотрудников планируют направить на патрулирование других участков рубежа. Находящимся за пределами республики гражданам рекомендовали вернуться домой до конца ноября.