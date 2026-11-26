Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и мэр Нарвы Яан Тоотс устроили перепалку в прямом эфире национального гостелерадио ERR из-за предстоящего закрытия границы с Россией. Градоначальник обвинил правительство в создании трудностей для собственных граждан, у которых по другую сторону границы живут родственники.

«Теперь наши люди пишут Деду Морозу, чтобы правительство к Рождеству открыло для собственных жителей коридор через границу. Такова наша просьба к правительству», — заявил Тоотс.

В ответ Таро заверил, что, если бы власти не учитывали интересы жителей приграничных районов, пограничные переходы закрыли бы гораздо раньше. Министр объяснил необходимость ограничений соображениями безопасности и предложил Латвии присоединиться к решению Таллина.

Тоотс также предупредил о возможных экономических последствиях. По его мнению, если Москва в ответ прекратит железнодорожное сообщение, под угрозой остановки окажутся предприятия в Силламяэ и Нарве. В ходе дискуссии политики также заподозрили друг друга в попытках заработать очки перед парламентскими выборами.