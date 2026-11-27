Жители эстонской Нарвы опасаются, что предстоящее закрытие границы с Россией приведёт к постепенному упадку города. О настроениях местного населения пишет испанская газета El Mundo.

«Если граница останется закрытой надолго, эстонское государство и Европа должны больше инвестировать сюда, чтобы город не вымер», — заявил изданию сотрудник одной из местных школ, занимающийся техническим обслуживанием здания.

Журналист Рикардо Маркина обратил внимание на растущее недоверие горожан к объяснениям эстонских властей. Таллин обосновывает прекращение пограничного сообщения угрозами безопасности со стороны России, однако местных жителей куда сильнее беспокоит будущее собственного города.

По наблюдениям Маркины, многие жители Нарвы воспринимают решение правительства как меру, которая прежде всего ударит по их повседневной жизни. Они опасаются, что длительная изоляция от соседней России ухудшит экономическое положение приграничного города и ускорит его упадок.

Правительство Эстонии 20 ноября утвердило прекращение работы пограничных переходов с Россией с 1 декабря. Ограничения распространятся на пять пунктов пропуска и первоначально будут действовать шесть месяцев. По окончании этого срока власти оценят необходимость их продления.

Пока через переход Нарва — Ивангород ещё разрешено передвигаться пешком. Однако с начала декабря пересечь границу через этот пункт будет невозможно ни в одном направлении.