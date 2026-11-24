Покупка автомобиля с уже уплаченным утилизационным сбором не всегда исключает последующих требований о доплате. Таможенные органы вправе проверять правильность расчёта платежа в течение трёх лет после ввоза машины в Россию. Об этом Федеральная таможенная служба сообщила в эксклюзивном ответе на запрос Life.ru.

Поводом для разъяснений стали случаи, когда владельцы автомобилей получали требования о дополнительных платежах уже после оформления документов и регистрации транспортных средств. При проверках таможня может установить, что первоначальный расчёт был произведён неверно или сбор уплачен не полностью.

При определённых обстоятельствах подобные претензии могут затронуть и последующего покупателя, который самостоятельно автомобиль в страну не ввозил.

«Понятие «добросовестности приобретателя» относится к иной области права и не закреплено в законодательстве об исчислении и уплате утилизационного сбора», — пояснили в ФТС.

Таким образом, сам факт покупки автомобиля у другого собственника не гарантирует отсутствия споров об утильсборе. Однако вопрос о том, кто именно обязан погасить выявленную недоимку, должен решаться с учётом обстоятельств ввоза и действовавших на тот момент правил.

Особое внимание таможенных органов привлекают автомобили, ввезённые через государства Евразийского экономического союза. В таких случаях споры могут возникать из-за применения специальных формул расчёта платежа и учёта ранее уплаченных таможенных пошлин и налогов.

Ранее Life.ru подробно изучил практику доначисления утильсбора и направил запросы в профильные ведомства, чтобы выяснить, почему требования о доплате возникают спустя месяцы и даже годы после покупки автомобиля.